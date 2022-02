Sylvester Oromoni - Ọlọ́paàá jẹ́rí níwájú ìgbìmọ̀ olùwàdìí pé lóòtọ́ọ́ ní àwọn afurasí akẹ́kọ̀ọ́ fìyà jẹ olóògbé náà

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Osisẹ ọlọpaa to n se iwadi awuyewuye to rọ mọ iku Sylvester Oromoni, tii se akẹkọọ ile ẹkọ Dowen College nilu Eko ti kawọ pọnyin ro ẹjọ niwaju igbimọ oluwadi to n tọpinpin isẹlẹ naa.