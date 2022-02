Nigeria Electoral Bill: Ṣé Buhari yóò buwọ́lu àbádòfin ètò ìdìbò 2022 tuntun báyìí?

wákàtí kan sẹ́yìn

"abawọn nla ni oun to n rawọle lọwọ nipa abadofin ilana idibo Naijiria naa yoo jẹ ti wọn ba n kọ itan ilana oṣelu rẹ ati eto ijọba alagbada lorilẹede Naijiria."

Nigba ti Aarẹ Muhammadu Buhari wọle sipo, lara awọn ileri to ṣe ni lati mu ayipada tootọ ba eto idibo ni Naijiria, amọṣa, eyi n dabi ẹni pe o n falẹ.

Awọn ẹgbẹ ajafẹtọ kan 'se iwọde nilu Abuja nibi ti wọn ti n tẹ ẹ mọ aarẹ leti pe, ko tete buwọlu abadofin tuntun fun ilana idibo ni Naijiria eleyi to ti fi n falẹ lati igba diẹ bayii.

Awọn ẹgbẹ ajafẹtọ naa n fẹ ki aarẹ ṣe ohun to tọ lori bibuwọlu abadofin ọhun lẹyin ti awọn aṣofin ti ṣe gbogbo ohun to fẹ lori rẹ ki wọn to tun taari rẹ pada sii.