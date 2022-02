Femi Fani-Kayode: Iléèwòsàn Kubwa l'Abuja wú ẹ̀rí sítà tó fihàǹ pé FFK parọ́

Awọn alasẹ ile iwosan ijọba to wa ni agbegbe Kubwa niluu Abuja ti ni awọn kò gba Minisita irina ofurufu tẹ́lẹ̀ rí, Femi Fani-Kayode gẹgẹ bi alaarẹ nileewosan awọn.

Oludari ẹ̀ka àkọsílẹ̀ eto ìlera nileewosan náà, Bassey Amah fi èyí lédè fún Adajọ agba Olubunmi ti ilé ẹjọ́ to n gbọ́ ẹjọ́ àkànṣe ni Ikeja nipinle Eko pe Kayode kii ṣe aláìsàn ọdọ awọn kò si ni àkọsílẹ̀ itọju lọdọ àwọn.

Femi Fani-Kayode ń jẹjọ lọwọ lórí ẹ̀sùn mejila to ni ṣe pẹlu lilo iwe yíyí gẹgẹ bii ìwé ẹ̀rí ìlera àtàwọn ìwé míì tí wọn yí.

Àjọ to n rí si ìwà jẹgudujẹra, EFCC tí kanlẹ fi ẹ̀sùn kan an pé ó lo Dokita kan, Ogieva Oziegbe láti kọ ayédèrú ìwé ẹ̀rí ìlera fún un èyí ti ìròyìn ni ó fihan níwájú Adajọ Daniel Osiagor to n dájọ́ rẹ lórí ẹ̀sùn ṣíṣe owó ìlú basubasu amọ tí Fani-Kayode ni òun kò jẹbi ẹ̀sùn náà.