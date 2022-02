Constitution Amendment: Ẹgbẹ́ ajàfẹ́tọ̀ọ́ẹni fọnmú lórí ìpinnu aṣòfin àpapọ̀ láti máa gba owó ìfẹ̀yìntì àgbàdọjọ́okú

wákàtí kan sẹ́yìn

Ki ni abala atunto ofin naa sọ?

Abala kẹrinlelọgọrin iwe ofin 1999 to wa nilẹ, ti faye silẹ fun owo ifẹyinti agbadọjọ iku fun gbogbo awọn olori orilẹede Naijiria to ti jẹ atawọn igbakeji wọn, eleyi to n na orilẹede Naijiria ni owo to din diẹ ni biliọnu mẹjọ naira lọdọọdun.