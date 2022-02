Police shot OPC member in Ibadan: Níbo ni Obasanjo Atoyebi, afurasí ọlọ́pàá tó pa OPC ní Ibadan wà?

ìṣẹ́jú 36 sẹ́yìn

Awọn ọmọ ẹgbẹ OPC ni ipinlẹ Ọyọ ti n ke si ijọba ipinlẹ naa pẹlu awọn alaṣẹ ileeṣẹ ọlọpaa lati ṣawari ọlọpaa kan to yinbọn pa olori awọn ọlọdẹ kan nilu Ibadan.

Alaga awọn ọmọ ẹgbẹ OPC ni ipinlẹ Ọyọ, Alagba Rotimi Olumọ ṣalaye fun BBC pe, awọn n bi awọn alaṣẹ to yẹ ko gbe igbesẹ to tọ, lati dahun ibeere awọn.

Bakan naa ni Olumọ ni awọn ti gba awọn amofin to moye lati fi irinṣẹ ofin ṣawari ọlọpaa naa jade nibi to sa lọ ni kiamọsa.

Wọn ni ti yoo tun maa da igboro ru to ba n bọ loru, ṣugbọn ti wọn ni gbogbo igba ti wọn ba ti gbe ọrọ naa ko o loju, lo maa n fi ibọn dunkooko mọ awọn aladugbo naa.

Lọjọ buruku ti iṣẹlẹ naa ṣẹlẹ, olori awọn ọlọdẹ lagbegbe naa ti orukọ rẹ n jẹ Morufu Ganiyu lo gbe ọrọ ko afurasi ọlọpaa naa loju nigba to tun de torutoru gẹgẹ bi iṣe rẹ.

Awọn ti iṣẹlẹ naa ṣoju wọn si ni eebu bayii lo n bu Morufu to jẹ olori awọn ọlọdẹ nibẹ.

Ikun ati ẹyin ni ọlọpaa ti yinbn pa ọmọ ẹgbẹ OPC:

Lẹyin tawọn mejeeji yii tahun si ara wọn fun igba diẹ ni wọn ni ọlọpaa naa fa ibọn ilewọ yọ to si yin in fun Morufu Ganiyu niwaju ati ni iku ki o to sa kuro lagbegbe naa.