Tinubu presidency and olubadan visit: Ìyàwó Olubadan tuntun pariwo síta, Òni ọkọ ohun kò gbọ́wọ́ le Tinubu fún ipò ààrẹ lọ́dun 2023

ìṣẹ́jú 7 sẹ́yìn

Iyawo ẹni ti wọn yan gẹgẹ bi Olubadan ti ilẹ Ibadan tuntun, Iyaafin Joyce Anene Balogun ti pariwo sita pe irọ nla lọrọ kan to n lọ kaakiri pe ọkọ oun, Sẹnetọ Balogun fọwọ si oludije ipo aarẹ lẹgbẹ oṣelu APC, Bla Ahmed Tinubu fun ipo aarẹ nibo ọdun 2023.

Ninu ọrọ to ba awọn oniroyin, Olori Anene Balogun ni oniruru ipe loun ti gba lori ago latọdọ awọn eeyan i wọn ni awọn gbọ iroyin ofege naa.

Ki ni Tinubu sọ lọdọ Olubadan?

Nigba to de ọdọ Olubadan ti wọn ṣẹṣẹ fẹ yan sori oye, Agba Oye Lekan Balogun, Sẹnetọ Bọla Tinubu ko fi meni pe meji lori ipinnu rẹ, to si sọ ọ yanya pe ohun gbogbo to ba gba ni oun ṣetan lati fun un, lọna ati le e du ipo aarẹ Naijiria lọdun 2023.