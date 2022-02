Ukraine's Russia invasion: Ẹ̀rù ń ba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Nàìjíríà tó wà ní Ukraine lórí ìkọlù Russia

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Ọpọ àwọn akẹkọọ ọmọ Naijiria to n kẹkọọ lorilẹ ede Ukraine lo wa ninu ibẹru bojo bayii lẹyin ti Russia bẹrẹ si ni yin ado oloro si Ukraine.

Putin sọrọ lori ẹrọ amohunmaworan pe k'awọn sọja ọmọ ilẹ Ukraine to n koju awọn ọm'ogun ọlọtẹ ti Russia n ṣatilẹyin fun jọwọ ara wọn, ki wọn sì pada sile jẹjẹ.

Aarẹ Putin ni oun ko gbero lati gba Ukraine, amọ ẹnikẹni to ba da si ọrọ naa, yoo da ara rẹ lẹbi.

Wo die ninu a wọn akẹkọọ ọmọ Naijiria to wa ni Ukraine ti won wa ninu ibẹru

George Samuel Woedey to jẹ ọkan lára àwon akẹkọọ ọmọ Naijiria ni Ukraine sọ pe "ẹru n ba wa, a ko si mọ ohun to le ṣẹlẹ si wa tori nkan o fara rọ ni Ukraine lọwọ yii.

Woedey to n gbe ni olu ilu Ukraine ni Kyiv sọ pe orile-ede Poland ni awọn fẹ morile.

Emmanuel Ibrahim to n kẹkọọ ni fasiti ti wọn ti n kẹkọọ nipa baalu wiwa ni ọkan oun ko balẹ mọ lati igba ti Russia bẹrẹ ikọlu si Ukraine.

O ni Russia tun ti bẹrẹ si ni kọlu ilu kan to sun mọ orilẹ ede Poland ti awọn eeyan n gba kuro ni Ukraine lẹyin ti baalu ko le fo mọ.

Ijọba orilẹede Naijiria ti fi dáwọn ọmọ ilẹ naa to wa Ukraine loju pe oun ṣetan lati ko wọn kuro kete ti awọn papakọ ofurufu ba ti di ṣiṣi pada.

Agbẹnusọ ileeṣẹ ijọba to n ri si ọrọ ilẹ okeere, Francisca Mayuli to fọrọ yii lede sọ pe olu ileeṣẹ ijọba Naijiria ni Ukraine sọ pe ko s'ewu fawọn ọmọ Naijiria to wa ni Ukraine.