Opebi aircraft crash: Ìgbìmọ̀ olùwádìí ni epo ló tán nínú bàálù tó já l'Eko

ìṣẹ́jú 43 sẹ́yìn

Gbogbo eeyan to wa ninu baalu ọhun, 5N-VQW lo ba iṣẹlẹ naa lọ.

Ajọ AIB to n maa ṣe iwadii lori iṣẹlẹ ijamba ọkọ ofurufu, Accident Investigation Bureau of Nigeria ti Kede pe epo lo tan ninu baalu hẹlikopita to ja lulẹ lagbegbe Opebi niluu Eko ni guusu iwo oorun Naijiria loṣu kẹjọ ọdún 2020.