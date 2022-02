Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé Yorùbá Nation ò lè "work", ẹ ti gbàgbé Sunday Igboho s'ẹ́wọ̀n Cotonou - Kemi Olunloyo

Yoruba Nation: Kemi Olunloyo ké gbàjarè pé àwọn tó ń pè fún Yorùbá Nation ti gbàgbé Sunday Igboho s'ẹ́wọ̀n

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Olunloyo to sọ pe gbajugbaja akọroyin oniwadii ni oun ti sọ tẹlẹ ninu ifọrọwerọ to ṣe pẹlu BBC Yoruba pe oun ko faramọ iyapa Yoruba lara Naijiria.

Kemi to jẹ ọmọbinrin gomina ipinlẹ Oyo tẹlẹ ri, Ọmọwe Omololu Olunloyo sọ ninu fidio naa pe pipe fun idasilẹ orilẹ ede Yoruba ko le bímọ ire.

Kemi sọ pe ti awọn to n pe fun Yoruba Nation ba mọ nipa ija awọn agba oṣelu meji ilẹ Yoruba, Obafemi Awolowo ati Ladoja Akintola ni, wọn yoo dẹkun pipe fun Yoruba Nation.

Kemi Olunloyo ni ki awọn to ba kere ti ko ba mọ itan naa beere lọwọ awọn agbalagba to mọ ohun to sẹlẹ laarin awọn agba oṣelu meji ilẹ Yoruba náà.