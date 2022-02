Uromi Bank Robbery: Ohun tí a mọ̀ nípa ₦34.5m àti ọkọ̀ táwọn adigunjalè patì sínú igbó ní Ubiaja rèé

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Iroyin yi jẹ nkan to dun mọ awọn araalu ninu paapa pe wọn tiẹ ri owo tawọn adigunjale yi ji gbe sugbọn alaye ohun to mu awọn ole yi fi owo kalẹ ko tidaju si wa.

Kaakiri oju opo ayelujara ni awọn eeyan ti ṣe alabapin fọnran fidio to ṣe afihan bawọn adigunjale yi ti ṣe n yan fanda fanda loju titi ti wọn si n ko apo owo sinu ọkọ.

Iṣẹlẹ yi jẹ nkan to fọwọ kan araalu lẹmi koda igbakeji Gomina Godwin Obaseki,Comrade Philip Shaibu,ṣe abẹwo si awọn ile ifowopamọ to farakasa iṣẹl yi ati awọn to n gba itọju nile iwosan.