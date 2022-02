Khadijat Okunnu Lamidi: Olùdíje sípò aàrẹ Nàìjíríà tó sọ pé ǹkan gbódọ̀ dàrú ní Nàìjíríà kò tó níyanjú padà

Ọdọ ni, oniṣowo ni, o si tun jẹ ẹni to wa lati idile to ṣe pe oṣelu ati isinru jẹ ohun amuyangan.

Ninu ifọrọwanilẹnuwo pẹlu BBC, Khadijat sọ ohun to mu ki oun gbegba apoti ibo ni orileede to ṣe pe awọn oloṣelu ọkunrin kii saba mu adehun ṣe bi wọn ba dori ipo tan.

''Gẹgẹ bi obinrin mo ri pe awa ni a ni iṣẹ pupọ lati se ninu iṣelu Naijiria nitori awọn to n ṣe ilu wọn yatọ si awọn to n to ilu''

O ni awọn ijọba to ti ṣelu ṣaaju ko ri nkankan ṣe si awọn ipenija to n koju Naijiria lati igbatalaye ti daye bi ọrọ̀ina, eto ẹkọ to peye ati oju ọna to dara.