Esabod/Lizzy Crisis: Esabod ní Ọlọ́run Toyin Abraham tó gbè é níjà ní kí aráyé máa sìn

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Se ni ori ayelujara tun n gbona jainjain bayii nitori aawọ to n waye laarin gbajumọ sọrọsọrọ ori ayelujara nni, Esther Tokunbo Aboderin, ti ọpọ mọ si Esabod.

Oun ati ilumọọka osere tiata miran Lizzy Anjorin si ni wọn dijọ doju kọ ara wọn lori ayelujara eyi to ya ọpọ eeyan lẹnu.

Ki lo fa ija laarin Lizzy Anjorin ati Esabod:

Esabod n sepe fun mi tori pe n ko ki ku ọjọ ibi ọgọta ọdun:

Nigba to n salaye ohun to fa aawọ laarin awọn mejeeji loju opo Facebook, Lizzy Anjorin salaye pe ija aikini ni ọjọ ibi lo wa laarin awọn mejeeji.

O salaye pe bi oun ko se gbe obinrin naa si oju opo ayelujara oun lati ki ku ọjọ ibi lo sokunfa wahala naa, to si n bọ sori ayelujara lati ki oun.

Esabod n gbe ọkunrin fun mi ki wọn le ka ajọsepọ wa silẹ:

Bakan naa ni Lizzy Anjorin tun tẹsiwaju pe akoko kan wa ti Esabod ni ki oun wa ra ile ni Turkey, to si n tiraka lati gbe ọkunrin fun oun.

Lizzy fikun pe ọpọ igba ni Esabod ti sọ pe ki oun gbe awọn eeyan to n bu oun lori ayelujara lọ sile ẹjọ, amọ ti yoo pada maa sọ pe oun kii gbọran.

Esabod gba aimọye owo lọwọ mi, mo kabamọ ọjọ ti mo pade rẹ:

Bakan naa ni Lizzy tun fi ẹsun kan Esabod pe o gba ọpọ owo lọwọ oun, ko to da si aawọ oun ati Toyin Abraham.

O ni se ni Esabod n gba owo lọwọ oun lati maa fi ori oun ati Toyin Abraham gba ara wọn, to si di aawọ nla.

Lẹyin naa ni Lizzy wa ki ọpọ epe mọlẹ, to si n rọ ojo rẹ sori Esabod eyi to kọja sisọ.

Toyin Abraham, jọọ ma binu, ori rẹ ti mu emi ati Lizzy Anjorin:

Nigba to n fesi lori gbogbo ohun ti Lizzy sọ lori ayelujara, Esabod ni wahala Lizzy ti pọ ju nipa ko maa ba ọpọ eeyan ja, ni oun se sa fun.

Bakan naa ni Esabod tako Lizzy pe oun ko figba kankan gba owo lọwọ rẹ, to ba si jẹ pe lootọ ni ohun to n sọ, ko mu ẹri to daju jade.