Tinubu: Lára ìdí tí mo ṣe fẹ jẹ ààrẹ Nàíjíríà ni láti wá ọjọ́ ọ̀la tó jiire fún ìran tó ń bọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, Others

Oludije fun ipo aarẹ labẹ asia ẹgbẹ oselu APC, Bola Tinubu, ti salaye idi to se fẹ dije fun ipo aarẹ Naijiria.

Tinubu se alaye lori idi to se fẹ jẹ aarẹ lasiko to n fikunlukun pẹlu igbimọ awọn ọba alaye nipinlẹ Ekiti ni Ọjọbọ.

Tinubu, to ti jẹ gomina tẹlẹ nipinlẹ Eko lo ti kede sita saaju pe oun fẹ dije gẹgẹ bii aarẹ orilẹede Naijiria labẹ asia ẹgbẹ APC naa.

Koda, wọn tun n beere pe ki lo tun n wa lẹyin to ti jẹ Gomina, to si tun jẹ afọbajẹ fun aimọye aarẹ ati gomina to ti jẹ lorilẹede Naijiria.