Davido: Láti ọdún méje, ń kò rí ẹni ràn mí lọ́wọ́ lágbo amúlùúdùn àfi ìkórira àárọ̀ di alẹ́

Ki lo de ti Davido fi pariwo sita?

Davido sọrọ yii lẹyin to ti ta gbogbo awọn tikẹẹti iwọle si gbọngan ile ijo to ti fẹ kọrin tan eyi ti wọn pe ni O2 Arena Music Concert.

Ta ni David Adeleke, ti ọpọ mọ si Davido?

Amọ lai fi ti owo baba rẹ se, Davido naa sisẹ kara nidi orin kikọ to yan laayo, to si ti gbe ọpọ awo orin to gbajumọ, to si tun jẹ itẹwọgba sita.