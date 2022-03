Holiday: Àwọn Oníṣẹ̀ṣe l'Ọ́yọ̀ọ́ ń bèèrè àyájọ́ ìsìnmi láti sààmi ayẹyẹ ọjọ́ ìṣẹ̀ṣe

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Oríṣun àwòrán, others

Araba Olu Iṣẹṣe t'ilu Ibadan, Oloye Agba Ifalere Ọdẹgbemi Ọdẹgbọla lo sọ eyi l'ọjọ Aje, Mọnde, ana, ọjọ kedinlọgbọn, oṣu keji to ṣẹṣẹ pari yii, to si ni awọn n fẹ ki ijọba mọ riri ipa iṣẹṣe ninu idagbasoko ilu.

Ibi ayẹyẹ ọdun Ọṣẹ Meji Ọbamoro to waye ni gbọngan Mapo, to wa niluu Ibadan, ipinlẹ Ọyọ ni Oloye Ọdẹgbọla ti rawọ ẹbẹ naa sita.

Nigba to n ṣe agbeyẹwo awọn ijọba tẹlẹri nipinlẹ Ọyọ ati eyi ti asiko yii, o jẹ ko di mimọ pe ijọba Ṣeyi Makinde nikan lo ri ọrọ wọn ro, to si gba wọn laaye ninu awọn eto ati ilana rẹ.

O sọ pe ijọba Gomina Makinde nikan lo fi awọn Oniṣẹṣe sinu iṣakoso rẹ, lati fi mọ riri wọn, eyi to sọ pe yoo tubọ mu idagbasoke ba ipinlẹ naa, paapaa l'ẹka eto ọrọ aje.

Kini Obamoro to je Oloye Odegboa salaye fun Gomina Makinde?

Nigba to n sọrọ lori pataki ayẹyẹ ọdun Ọsẹ Meji Ọbamoro, Oloye Ọdẹgbọla sọ pe ọjọ naa ni lati ṣe iranti ọjọ ti wọn da ilu Ibadan silẹ.

Bakan naa lo tun ṣalaye itan bi wọn ṣe tẹ ilu Ibadan do, ati bi Lagelu, ẹni to tẹ ilu naa do ṣe beere lọwọ Ifa (Ọsẹ Meji).