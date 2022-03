Mercy Aigbe,Adekaz, Asiwaju Couture: Ìwọ àti 'Side Chick' ẹ lè se ohun tó wù yín sùgbọ́n....- Funsho Adeoti

Arabinrin Funsho Adeoti Iyawo Kazeem Adeoti, gbajugbaja oludari ileeṣẹ to n gbe fiimu jade ti fesi lori ifọrwanilẹnuwo ti ọkọ re ṣe laipẹ yi nibi to ti sọro nipa ibagbepọ wọn ṣaaju ki iyapa to waye.