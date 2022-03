Ìjọba Eko ní òun yóò ṣe ìwádìí lórí ayẹyẹ 'ówàńbẹ̀' táwọn kan ti pín bẹntiró gẹ́gẹ́ bí ẹ̀bùn àmúrelé l'Eko

Kii ṣe iroyin mọ pe ọwọngogo epo bẹntiro ti sọ ọrọ aje ati igbayegbadun awn ọmọ Naijiria di nnkan miran bayii eleyii to si mu ki igbesẹ naa o mu ki ọpọ awọn to wo o maa ṣe haa hin.

Ko tii si ẹni lee sọ pato awọn to n ṣe ayẹyẹ naa ṣugbọn lara awọn ohun to han nibẹ ni pe gbajumọ olorin Fuji ni, Sule Alao Malaika lo wa loju agbo to n kọrin ninu ọkan lara awọn fidio naa to lu igboro kan.