Fuel scarcity: SERAP kọ̀wé sí Buhari pé kó tan iná wádìí gbogbo owó tí wọ́n ti ná lórí ibùdó ìfọpo ní Nàìjíríà

Ajọ ajafẹtọ kan lorilẹede Naijiria, SERAP ti kọwe si aarẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari pe ko pa a laṣẹ fun agbẹjọro agba ni Naijiria, to tun jẹ minisita feto idajọ, Abubakar Malami SAN atawọn ajọ to n gbogun ti iwa ijẹkujẹ lorilẹede Naijiria lati tan ina wadi gbogbo owo ti wọn ti naa lori awọn ibudo ifọpo mẹrẹẹrin to wa lorilẹede Naijiria.

Ajọ naa ni yoo dara ki aarẹ Buhari wadi bi wọn ti ṣe na owo si lori awọn ibudo ifọpo naa lati ọdun 1999 lọna ati lee fi oju awọn oniwa kotọ lẹka naa han ki wọn si ṣe eto gba ma binu fun awọn to ti fara kaaṣa iwa ijẹkujẹ to waye nibẹ.

Ọwọngogo epo ni Naijiria, iṣoro atigbadegba

Pupọ awọn to ba si jagun ri ra naa n kọminu pe owo gegele lawọn ontaja epo n taa ni owo to pọ ju iye ti ijọba n taa lọ.

Ki lo wa ninu lẹta ti SERAP kọ si Aarẹ Buhari?

"Kiko ayederu epo wọ ilu, ati ọwọngogo epo to n waye kaakiri orilẹede yii fihan bi o ṣe ṣe pataki fun eto lati ṣi oju awọn oniṣẹ ibi fayeri, fa wọn tu ki a si fi iya to tọ jẹ awọn to n jẹ ijẹkujẹ lẹka epo rọbi, ati lati fun awọn eeyan to fara kaaṣa idibajẹ wọn ni idajọ ododo."