Man City vs Man United: Manchester City po ẹ̀kọ ìbànújẹ́ fún Manchester United pẹ̀lú 4-1

wákàtí kan sẹ́yìn

Kevin De Bruyne lo kọkọ ṣide fun Manchester city nigba ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ iṣẹju mejila ki Jandon Sancho to da a pada bi owo baba ijẹbu nigba ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ iṣẹju mejilelogun.

Riyad Mahrez tun fi goolu kan sii nigba ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ iṣẹju kejidinlaadọrin ko to de e lade nigba ti ifẹsẹwọnsẹ naa wọ iṣẹju kọkanlelaadọrun.

Awọn iroyin fidi rẹ mulẹ pe pẹlu ara ti De Bruyne da ninu ifẹsẹwọnsẹ 'Manchester derby' tọtẹ yii, o ti di igba mejidiinlaadọrun ti Debruyne ti ni ipa ati ipin ninu goolu ti wọn gba wọle ninu ọgọrun ifẹsẹwọnsẹ to gba ni ibuba ẹgbẹ agbabọọlu rẹ lasiko to wa pẹlu Chelsea ati isinyi to wa pẹlu manchester city.