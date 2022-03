Husband leeps with wife's cousin: Ọwọ́ ọlọ́pàá tẹ arákùnrin ẹni ọdún 35 tó fi ipá bá ọmọ ọdún 11 ìbátan ìyàwó rẹ lò pọ̀

ìṣẹ́jú 13 sẹ́yìn

Ọwọ palaba arakunrin ẹni ọdun marundinlogoji kan to fipa ba ọmọ ọdun mọkanla kan lo pọ ti segi ni ipinlẹ Ogun.

Ọmọdebinrin naa to fipa ba lo pọ la gbọ pe o jẹ ibatan iyawo rẹ to n gbe lọdọ oun ati iyawo rẹ.

Alukoro ọlọpaa ipinlẹ Ogun Abimbola Oyeyemi lo fidi ọrọ yi mulẹ ninu atẹjade kan to fi sita to si ni Idowu Shittu ti wa ni ahamọ ọlọpaa bayi.

Gẹgẹ bi Oyeyemi ṣe sọ, afurasi naa to n gbe ladugbo Halleluyah ni Ifo lọwọ tẹ lẹyin ti iyawo rẹ wa fẹjọ sun lagọ ọlọpaa to wa ni Ifo.

O sọ pe arabinrin naa ni ọmọde yi ti n fara da ibalopọ tipa yi to nkan bi ọdun mẹta ki o to pada sọ fun ''auntiẹ'' rẹ to jẹ iyawo arakunrin yi.