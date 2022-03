Osun PDP: Ademola Adeleke ti dìbò abẹnú fún ìdíje gómìnà Osun

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Akọroyin wa to wa ilu naa jabọ pe bi ọgọrọ awọn eeyan kan ti wọn wọ ankara iru kan naa ṣe to si ori ila lati ṣe ayẹwo saaju idibo abẹnu ẹgbẹ oṣelu People's Democratic Party PDP ni gbọngan nla iṣere ilu Oṣogbo, ni ọpọpọlọ awọn eeyan mii naa tun korajọpọ ni iwaju gbọngan nla kan to n bẹ ni Wocdif nilu Oṣogbo.