APC Nation Convention crisis: Àwọn gómìnà 'yahooyahoo'ní APC ló ń ti Buni láti da ojú ètò ìdìbò adarí ẹgbẹ́ bolẹ̀ - Gómìnà Rotimi Akeredolu

ìṣẹ́jú 26 sẹ́yìn

Gomina Rotimi Akeredolu ti ipinlẹ Ondo ti sọ pe awọn gomina 'yahoo-yahoo' laarin awọn gomina to wa lẹgbẹ oṣelu APC ni wọn n gbiyanju lati da omi ẹgbẹ oṣelu naa ru.

Gomina Rotimi Akeredolu ninu ọrọ to sọ nipa bi nnkan ṣe n ri lagbo ẹgbẹ oṣelu naa lọwọlọwọ yii ṣalaye pe gbogbo ilakaka awọn to da ẹgbẹ oṣelu naa silẹ lawọn eeyan kan to pe ni arijẹnidimadaru ti wọn wa nipo ijọba n gbiyanju bayii lati doju rẹ bolẹ.