MC Oluomo biography: Wo ǹkan tó yẹ kí o mọ̀ nípa MC Oluomo àti ìdí tí ọ̀pọ̀ ṣe gbàgbọ́ pé alágbára ni

Ọdun 2019 si lo gba ipo naa lẹyin to ti jẹ akapo ẹgbẹ fun ọdun diẹ.

O lọ si ile ẹkọ alakọbẹrẹ nipinlẹ Eko bakan naa, amọ iroyin sọ pe ko kawe ju ipele yii lọ nitori pe baba rẹ ku nigba to wa ni kilaasi kẹta.

Bawo ni irinajo igbe aye rẹ ṣe lọ lẹyin iku baba rẹ

MC Oluomo, lasiko to kopa lori eto kan ni ikanni BBC Yoruba lọdun 2020 salaye pe, ọmọ ọdun meje ni baba oun jade laye, atijẹ atimu di ọran, iṣẹ agbalẹ oju popo ni iya oun si n ṣe.

Oluomo fikun pe "ọdọ ẹni to ku ni iya fun mama mi nilu Abeokuta la n gbe lọdọ rẹ, Mama mi n gbalẹ titi ni Eko, n ko ri itọju to, ni mo ṣe sa kuro nile lọmọ ọdun mẹtala, ti mo si n ṣe kọndọ lati Abeokuta wa si Eko."

Oluomo tun sisọ loju rẹ pe, ko si ẹnikẹni to kọ oun ni ọkọ wiwa, oun kan n sun ọkọ siwaju diẹ-diẹ ni ori tọọnu ni gareeji bii kọndọ, ni oun fi mọ ọkọ wa.

Nigba to n sọ idi ti wọn ṣe n pe ni Oluomo, MC ni "Oju popo ni mo gbe dagba, a ko ara wa jọ lati dẹkun iwa ole jija ni Oshodi, ni ọba mẹrinla ṣe fi mi jẹ oye Oluomo ni Isọlọ, orúkọ yii si lo ro mi, ti mo fi de ibi giga."

Irinajo rẹ ninu ẹgbẹ awakọ

Nigba to ya ni oun naa di awakọ ero, ko to o di pe o dara pọ mọ awọn alaṣẹ ẹgbẹ National Union of Road Transport Workers, NURTW.