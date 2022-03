Joseph Adelakun on Olusegun Obasanjo: Ara Obasanjo ni mo ti kọ́ ìwà àìjalè

ìṣẹ́jú 16 sẹ́yìn

Bakan naa, o ni awọn owo kan wa fun Aarẹ ti awọneeyan maa n yi iwe lati gbe e jade fun ara wọn, o ni Obasanjo ko jẹ ki awọn fọwọ kan owo yii oun gan ko si fi ọwọ kan an "ayafi to ba fẹ ki wọn na a fun ẹ".

Ajihinrere J.A Adelakun gangan ni orukọ rẹ ṣugbọn ko sẹni to fẹrẹẹ mọ agba olorin ẹmi yii pẹlu orukọ rẹ bikoṣe "Amọna tete bọ" eyi tii ṣe akọle orin to sọ ọ di olokiki laye.

O ti sọrọ ni pa bi oun funrarẹ ṣe ba Jesu pade lasiko to wa lẹnu iṣẹ ologun gẹgẹ bi ẹni to maa n mu oogun "Claro" ti wọ́n fi n moriya laye igba yẹn tẹlẹ. Ninu apa keji ifọrọwanilẹnuwo yii, lo ti sọrọ nipa Aarẹ orilẹede to ti ba ṣiṣẹ ri fun ọpọlọpọ ọdun.