Roheem Bamimore: Ìlú Saki gbóná fún ìwọ́de nígbà tí wọn rí òkú ọmọ ọdún mẹ́jọ tí wọn jí gbé

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Awọn owe ati asamọ ọrọ yii lo wa si imusẹ nilu Saki to wa ni agbegbe Oke Ogun nipinlẹ Oyo lasiko ti ọmọdekunrin ọmọ ọdun mẹjọ kan sadede di awati.

Amọ se ni wọn sadede ba oku rẹ nile akọpati kan to wa ni opopona Ogbooro ladugbo Al-Barka ni ọjọ Aiku, ọjọ kẹfa osu kẹta.

Bawo ni Roheem Bamimore se rin, to fi di awati?

Iroyin naa ni aago mejila aabọ ọsan ni wọn ti ile ẹkọ de lọjọ Ẹti, ti oloogbe naa si gbe apo iwe rẹ silẹ, to si sare jade lọ siat.

Gẹgẹ bi ibeji Roheem ti salaye, bi awọn se de ẹnu geeti ile awọn, ni awọn ọkunrin kan to jẹ ara adugbo awọn sẹwọ si ekeji oun pe ko wa, ko to di pe o wọnu ile.

Idi si ree to fi sare jade pada ni kete to gbe apo iwe rẹ silẹ tan ninu ile.

Bawo ni wọn se ri oku Roheem?

Koda, baba awọn ọmọkunrin meji to ji Roheem gbe, ẹni to maa n kiri oogun eku, si lo kọkọ ri oku rẹ, to si pariwo fun ara adugbo.