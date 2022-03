Portable Zazzu: Ẹni tó já mi sí ìhòhò pé mo gbé márúwá àti iPhone, ló ní máà kú láàrin ọjọ́ méje

wákàtí kan sẹ́yìn

Portable, ẹni to pariwo iku ara rẹ tantan tan ninu fidio kan to gbe soju opo Instagram rẹ ni ọjọ meje pere ni wọn sọ fun oun pe o ku fun oun lati laye.

Ki lo wa laarin Portable ati ẹni to ni o fẹ pa oun:

Nigba to n salaye ohun to pa oun ati ẹni to fi ẹsun kan naa papọ, Portable ni igba akọkọ kọ ree ti ẹni naa yoo dunkooko mọ ẹmi oun.