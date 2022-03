Anifat Bello: Mọ́tò gbá mi lẹ́nu iṣẹ́, eyin méjì fòyọ àmọ́ mo fi eyín oníke rọ́pò rẹ̀

ìṣẹ́jú 34 sẹ́yìn

Irufẹ ọlọpaa adari ọkọ loju popo bẹẹ ni Anifatu Bello, to n dari ọkọ lagbegbe Mortuary nilu Abeokuta nipinlẹ Ogun.

Bawo ni Anifatu Bello se bẹrẹ isẹ ọlọpaa adari ọkọ loju popo?

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori irinajo rẹ lẹnu isẹ ọlọpaa adari ọkọ loju popo, Anifatu ni osu kẹwa ọdun 1991 ni oun bẹrẹ isẹ naa.

Anifatu, tii se ọmọ bibi ilu Idowa nipinlẹ Ogun ni isẹ ọlọpaa gangan lo wu oun lati se amọ wọn sọ fun oun nile ẹkọ awọn ọlọpaa pe oun ko ga to.

Mọto ti gba mi ri, ti mo si tun maa n koju iwa titabuku ẹnu lẹnu isẹ:

Nigba to n sọrọ lori awọn ipenija to ti koju rẹ lati igba to ti bẹrẹ isẹ ọlọpaa adari ọkọ loju popo, Anifatu ni ẹnu ko gba iroyin.