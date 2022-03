Abba Kyari: Ẹ wo irú àìsàn tó ń ṣe aya Kyari àti ìdí tí adájọ́ ṣe kọ̀ láti gba béèlì ọkọ rẹ̀

Ọrọ fẹ jọ bi ere tiata diẹ loni nileẹjọ giga to wa nilu Abuja nibi ti igbẹjọ ọga ọlọpaa Naijriia Abba Kyari ti n waye.

Ki lo mu ki iyawo Kyari daku nile ẹjọ?

Asọ dudu ni iyawo Kyari wọ wa sile ẹjọ, to si fẹ lọ di ọkọ rẹ mu, ki o to sadede bẹrẹ si ni mi hẹlẹhẹlẹ.

Ka to wi, ka to fọ, obinrin naa ti daku gbọnran-gandan amọ awọn mọlẹbi to ba BBC sọrọ sọ pe aisan semi-semi (Asthm) lo ni.