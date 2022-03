El-Zakzaky: Buhari ló ní kí wọn pa mi, inú rẹ̀ kò sì dùn títí tó fi gbọ́ pé wọn ti sun ilé mi

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Bakan naa lo tun ni wọn kan nipa fun iyawo oun lati bọ awọn asọ to wa lara rẹ silẹ lọdun 2015 ti wọn ya bo ile oun nilu Zaria.

Ọmọ bibi inu mi mẹrin ati ọpọ ọmọ ti mo gba tọ, ni ologun pa:

Ologun ti fi ọta ba itan mi jẹ:

O ni oun foju ri awọn eeyan naa to wa ka oun mọle, ti wọn si wa niwaju ati lẹyin oun, ti wọn n da ibọn bolẹ.

Nigba to n sẹ lori iroyin kan to ni o kọ lati jẹ ki wọn gbe oun lọ, Sheikh Zakzaky ni rara, wọn kan de, ti wọn si bẹrẹ si sina ibọn bolẹ ni.

"Wọn lawọn fẹ yọ awọn nnkan kuro ninu ile mi, ti mo si yari fun wọn. Aimọye eeyan ni wọn pa, ki wọn to de ọdọ wa.

Wọn dana sun ile mi, ti wọn si ni awa la dana sunle naa:

Nigba to n sọrọ lori ile rẹ to jona, agba ẹsin naa ni awọn ologun to wa lo dana sun ile oun, ti wọn si ni awọn funra awọn lo dana sun ile ara wọn.