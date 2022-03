Child abuse: Bàbá ẹni ọdún 60 bá ọmọ ọdún méjìlá tó jẹ́ adití àti odi lòpọ̀, ó dèrò àtìmọ́lé

Ile ẹjọ kan ni Port Harcourt ti ni ki baba ẹni ọgọta ọdun kan lọ logba ninu ẹwọn titi di ọla ode yii lẹyin ti wọn fẹsun kan pe o fipa ba ọmọ ọdun mejila kan to jẹ odi lopọ.

Ẹka ileeṣẹẹ ọlọpaa to n ṣe iwadii iwa ọdaran, SCID, to wa niluu Port Harcoourt lo pe Afurasi naa lẹjọ lori ẹsun ti wọn fi kan ki adajọ majistreeti naa to ni ki wọn fi si ahamọ lọgba ẹwọn titi di ọjọ Aje ti yoo bẹrẹ igbẹjọ rẹ.