Mother sets daughter ablaze in Ogun: Ó gbẹnután! Ìyá da bẹntiró sí ará ọmọ ọdún mẹ́wàá tó sì dáná sun ún

wákàtí kan sẹ́yìn

Aimọye iroyin la si ti gbọ nipa iya to fẹmi rẹ dipo ti ọmọ wọn ki nkankan ma ba se ọmọ naa.

Pẹlu ohun taa sọ ṣaaju yi, niṣe lo jẹ iyalẹnu fawọn ara adugbo Mowe ni ipinlẹ Ogun nigba ti iroyin gbode pe iya kan da bẹntiroo si ara ọmọ rẹ to si dana sun un.

Iya taa n wi yi bi ọmọ marun un ṣugbọn ṣaadede lo kan da ina sun ọkan ninu wọn to jẹ ọmọdebinrin ẹni ọdun meji .

Kini ọlọpaa sọ si ọrọ yi?

Oyeyemi ṣalaye pe afurasi naa, Aisha Tijani ni eeyan kan wa fẹjọ rẹ sun ni agọ ọlọpaa toi wa ni Mowe pe o ti ṣe nkan to gbẹnutan.

Moroof Ayinde lorukọ alabagbe Aisha Tijani yi to sọ fun awọn ọlọpaa pe Aisha fi ibinu da bntiroo si ara ọmọde naa to si dana sun un.

Gẹgẹ bi alaye rẹ, Aisha n binu tori pe ọmọde naa lmu foonu to gbe pamọ kuro nibi to wa to si gbe fun ọmọ ti mama rẹ gba lọwọ rẹ ṣaaju.