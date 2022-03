Ademodi Maria 12 year old boxer: Mo máa kọ́kọ́ bí ẹ́ pé ṣé o lè nà mí kí n tó wá fi àgbà hàn ẹ́

ìṣẹ́jú 57 sẹ́yìn

Ni BBC Yoruba ba gbera lati wa Maria lọ pe "n gbọ bawo lo ṣe ṣe e too si rọ ẹṣẹ si eyin, mọ oju ẹnu ati gbogbo ori ọmọkunrin to n ba ja?"

Eyi lo mu ki Maria kẹnu bọ ọrọ to ṣalaye awọn nkan to maa n fi akoko rẹ ṣe to fi di alagbara abẹṣẹkubiojo.