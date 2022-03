Lagos Petrol Souvenir: Adájọ ní ìtọrọ àforíjì kò tó àyàfi kí Erelu Okin fi ẹ̀wọ̀n ọdún méjì gbára tàbí...

Oríṣun àwòrán, others

Ile ẹjọ to n gbẹjọ awọn aṣayan ẹsẹ nipinlẹ Eko eleyi to fi Oshodi ṣe ibujoko ti dajọ ẹwọn dun meji fun arabinrin to fi bẹntiroo ṣe ẹbun ni owanbẹ nilu Eko.

Arabinrin Chidinma Ogbulu ni adajọ Kehinde Ogundare gbe idajọ ẹwọn ọdun meji lelẹ fun un lẹyin to bẹbẹ pe oun jẹbi ẹsun naa lỌjọbọ niwaju adajọ.

Bakan naa lawọn to pe lẹjọ fi ẹri han adajọ lati le fidi ẹjọ ti wọn pe mulẹ.

Lọjọ Aje to kọja ni wọn mu Chidinma ti wọn si gbe lọ siwaju ile ẹjọ yi labẹ akoso ẹka to wa ni Ikeja to si fi Oshodi ṣe ibujoko.

Kọmiṣana ọlọpaa Eko, Abiodun Alabi ti ṣaaju paṣẹ ki wọn mu arabirin naa lẹyin ti fidio ibi ti wọn ti n pin kẹẹgi epo bẹntiroo ti gbode loju opo ayelujara.

Lọjọ Kẹrin oṣu Kẹta ni ayẹyẹ to ti pin bẹntiro gẹgẹ bi ẹbun amurele yi waye ni Havilah Events Centre, to wa ni Victoria Island,Eko.

Lẹyin igba naa wọn fi ẹsun onigun mẹrin kan eyi to da lori mimu ipalarea ba alaafia ilu, wiwu iwa to lewu si ẹmi awọn eeyan nipa pipin eronja to le gbina ni ode ati gbigbero lati se akoba fẹlomiran.

A tun gbọ pe wọn fẹsun kan pe o ṣowo gbigbe epo laigbaṣẹ sinu kondoro.

Ninu idajọ ti adajọ gbe kalẹ o sọ pe:

Ki Ogbulu ṣẹwọn oṣu mta lori ẹsun akọkọ tabi ko san owo itanran ẹgbẹrun mẹẹdogun Naira

Ẹwọn ọdun kan tabi ko si san ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹta Naira lowo itanran lori ẹsun ẹlẹẹkeeji

Ẹwọn ọdun kan bakan naa lori ẹsun kẹta tabi ko san owo itanran ẹgbẹrun lọna ẹẹdẹgbẹta Naira