Tshegofatso Pule: Ilé ẹjọ́ ní lóòótọ́ ọ̀rẹ́kùnrin olóògbé ló sanwó pé kí wọn pa aláboyún naá

ìṣẹ́jú 56 sẹ́yìn

Ile ẹjọ kan nilu Johannesburg gbe idajọ kalẹ pe arakunrin Ntuthuko Ntokozo Shoba, jẹbi ẹsun pe o pete pero lati ṣeku pa Tshegofatso Pule, to si sanwo fun agbenipa to da ẹmi rẹ legbodo.

Wọn ba oku arabinrin ẹni ọdun mejidinlọgbọn naa, ti wọn yin nibọn laya, nibi to ti n rọ lori igi lọdun meji sẹyin.

Ṣaaju ni aarẹ ti sọ pe ilẹ South Afrika jẹ ọkan lara awọn orilẹede agbaye to ṣe pe ''o lewu lati jẹ obinrin''

Iku arabinrin Pule jẹ nkan to fọwọ kan ọpọ eeyan lẹmi pupọ, ti ọpọ si fara ya lori rẹ.

Ọjọ mẹrin ni wọn fi n wa arabinrin Pule ki wọn to pada ri oku rẹ.

Arakunrin to jẹwọ pe oun loun ṣeku pa, Muzikayise Malephane lo pada wa di olujẹri fun ijọba, to si naka si ọrẹkunrin arabinrin oloogbe naa gẹgẹ bi ẹni to sanwo ẹmi rẹ pe ki oun pa a.