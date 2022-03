Toyin Adegbola: Ìdí rèé tí gbajúmọ̀ òṣèré ṣe fa wàhálà nílé ìtajà n‘Ibadan lórí ọ̀rọ̀ ọmọ rẹ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Eyi lo mu ki gbajumọ osere tiata kan lagbo awọn osere lede Yoruba, Toyin Adegbola, ti ọpọ eeyan mọ si Toyin Asewo to re Mecca, fi yari nile itaja igbalode kan, ShopRite to wa ni Ring Road nilu Ibadan.

Ninu fidio kan to gbe soju opo Instagram rẹ, Asewo to re Mẹcca n pariwo pe oun setan lati gbe ile itaja naa lọ sile ẹjọ lori ẹsun ibanilorukọjẹ, ti oun yoo si ba wọn fa whala.

"Nigba to de ẹnu ọna abajade ti ẹsọ alaabo ibudo itaja naa yoo ti yẹ awọn eroja to ra wo, ni osisẹ naa ba figbe ta.

Osisẹ alaabo naa ni oun ko ri eroja kan ti ọmọ mi ra lara akọsilẹ owo to san, to si kesi awọn osisẹ alaabo yoku.

Mo fẹ ki wọn safihan akasilẹ aworan to foju ọmọ mi han nibi to ti ji ja wọn, bibẹẹkọ maa gbe wọn lọ sile ẹjọ"

Mo fẹ fi oju kan awọn osisẹ alaabo to na ọmọ mi:

Osisẹ naa, ti wọn pe orukọ rẹ ni Destiny, ni Toyin Asewo to re Mecca ni ki wọn jẹ ko yọju sita lati wa salaye idi to se na ọmọ oun.

Alaye ọmọ Toyin Asewo to re Mecca lori isẹlẹ naa:

Nigba to n salaye bi isẹlẹ naa se waye ninu fidio ọhun, ọmọ Toyin Adegbola to foju han ranpẹ salaye bi isẹlẹ adurunmọ naa se waye.

O daju pe osisẹ naa ko mọ awọn ohun to wa ninu risit ti mo fi sanwo amọ to wa n se bii ẹni to mọ nipa rẹ."

Asewo to re Mecca wa yari pe isẹlẹ to waye naa ko tii to eyi to yẹ ki wọn fi maa na eeyan lai se iwadi to yẹ.