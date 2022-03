Aisha Buhari #PrayForNigeria: Aisha Buhari pè fún àdúrà, wo èsì tí àwọn ọmọ Nàìjíríà fọ̀ padà lórí ìpè yìí

wákàtí kan sẹ́yìn

Abẹla ti ina rẹ ko mọlẹ daada pẹlu hashtag ẹ gba adura fun Naijiria ni iyawo aarẹ Aisha Buhari tun fi da awuyewuye silẹ lati Dubai to wa.

Lọjọ Aiku ibẹrẹ ọsẹ mii ni iyawo aarẹ Aisha Buhari ti awọn eeyan ko ti gburo to ọjọ mẹta fi ọrọ yi soju opo rẹ.

Bawọn kan ṣe n beere pe ki lo ṣe Naijiria to fi ni kawọn maa gbadura lawọn mi n sọ pe ki iyawo aarẹ lewaju adura ṣise fun Naijiria.

Nigba taa fi ka iye ọrọ to ti tẹle aworan Aisha Buhari, abẹla ati ọrọ kewu to fi sọ pe ''Allah lo to ni ẹni a gbọkan le fun iranwọ yi'' ilẹ ti kun fọfọ.