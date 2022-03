Toyin Adegbola: Bí wọn ṣe pariwo olè lé ọmọ mi ní ibùdó ìgbọ́kọ̀sí Shoprite, ló jẹ́ kí ń lọ kojú wọn

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Gbajugbaja osere tiata nni, Toyin Adegbola, ti ọpọ eeyan mọ si Asewo to re Mecca ti sọrọ sita lori ẹsun ibanilorukọjẹ ti wọn fi kan ọmọ rẹ.

BBC Yoruba kan si osere tiata naa lati mọ hulẹhulẹ isẹlẹ to kan ọmọ rẹ nile itaja Shoprite to wa ladugbo Ring Road nilu Ibadan naa lalẹ ọjọ Satide.

Bẹẹ ba gbagbe, ninu iroyin kan ta mu wa fun yin lọjọ Aiku, ni Toyin Adegbola ti fara ya ninu fidio kan lori ẹsun pe wọn parọ ole mọ ọmọ oun obinrin to jẹ iyawo ile.

N ko mọ ibi ti fidio ti wọn fi parọ mọ ọmọ mi le de, ni mo se lọ koju wọn:

O ni ọrọ naa ko ba ma ti dun oun to ba jẹ pe awọn osisẹ ibudo itaja naa gbọ alaye ọmọ oun pẹlu ẹri to daju, to n fi han wọn ni.