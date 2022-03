Omi Adio Robbery: Èèyàn márùn-ún tí kò mọwọ́-mẹsẹ̀ ló kú lásìkò ìdigunjalè PoS l‘Omi Adio

Laipẹ yii la mu iroyin wa fun yin nipa isẹlẹ idigunjale to waye ni agbegbe Omi Adio nilu Ibadan lopin ọsẹ to kọja.

Awọn adigunjale naa lo lọ ka ọkunrin kan to n lo ẹrọ ayarabiasa PoS ba onibara fi owo ransẹ tabi san owo naira fun wọn, eyi ti wọn n pe ni PoS Operator.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, ọkunrin to n se PoS tawọn adigunjale wa ja lole ni eepo ẹgẹ lasan ni oun di sinu apo amọ awọn adigunjale ro pe owo nla ni.

O ni wọn wa digun ka oun mọ ile itaja, ti wọn si gba gbogbo owo to wa lọwọ oun, eyi ti ko to ẹgbẹrun lọna aadọrin naira.

Eeyan marun la padanu ninu isẹlẹ idigunjale naa:

O ni ẹni akọkọ ni obinrin kan to n gbe lẹba titi ti wọn ti n digunjale, to ni aisan ẹjẹ riru, to si wa lori idubulẹ aisan amọ bo se n gbọ iro ibọn lakọlakọ, ni ẹmi rẹ bọ lojiji.