Timothy Adegoke: Femi Falana ń bèèrè agbára òfin lọ́wọ́ ìjọba Osun, kí Rahmon Adedoyin le jẹ́jọ́ ẹ̀sùn ìpànìyàn

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Gbajugbaja Agbejoro nni, Femi Falana, tii se asaaju ikọ awọn agbẹjọro to n soju idile Timothy Adegoke ninu ẹjọ ẹsun ipaniyan to n lọ lọwọ nile ẹjọ giga ilu Osogbo, ti sọrọ lori igbẹjọ to n waye naa.