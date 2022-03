Abdulfatai Balogun: N kò ríran àmọ́ oníṣòwò Yoghurt aládàńlá ní mí tó ń fi àwìn sàánú fún oníbàárà

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Kayeefi nla ni iroyin yii nitori o sọwọn pupọ lati ri ẹni ti ko riran, to n tun ẹrọ to n sọ omi di yinyin alada nla se ati ẹrọ amomitutu.

Nilu Ilorin, gbajumọ bii isana ẹlẹẹta ni Abdulfatai Balogun, ẹni to n ta oniruuru yoghurt fawọn eeyan to n tun sa, eyi to jẹ alada nla.