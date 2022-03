Seye Malaolu: Mo ta gbogbo dúkìá mi kí ń tó rí N7m owó ìtọ́jú èmi àti ọmọ mi

Ọjọ buruku, eṣu gbomi mu lọjọ Satide, ọjọ keji, oṣu kọkanla, ọdun 2019 jẹ nigbe aye Ṣẹyẹ Malaolu, ẹni to yan iṣẹ ajorinmọrin laayo nilu Abeokuta.

Idi ni pe ọjọ naa ni ijamba nla kan sẹlẹ si, eyi to mu ki oju rẹ fọ, ti eti rẹ di, ti apa rẹ naa si tun ge.

Yatọ si eyi, isẹlẹ to waye lọjọ manigbagbe yii naa tun kan ọmọ rẹ, Fisayọ, ẹni to padanu ẹsẹ ati ọwọ rẹ sinu ijamba naa.

Lọjọ naa, Ṣẹyẹ ati awọn ọmọ rẹ, Fisayo to fi mọ iyawo rẹ ṣẹṣẹ de ṣọọbu ni, ni ọkunrin kan gbe taya tirela wa fun lati tun se.

Bawo ni isẹlẹ naa se waye?

Gẹgẹ bo ti salaye fun BBC Yoruba, Seye ni ọkunrin kan to n tun taya se lo gbe taya tirela kan wa fun oun lati ba oun tun se.

Ṣẹyẹ, ẹni ti ko bawọn tun taya tirela se ri lati bi ọdun marundinlogoji to ti yan iṣẹ naa laayo ni owo ti ko fi bẹẹ si lọwọ oun, lo jẹ ki oun gba isẹ naa lai mọ pe ọrọ naa yoo bẹyin yọ.

Ibi to ti n gbiyanju lati gbe irinṣẹ le taya naa, ni taya ọhun ti ta pau lojiji, ti Ṣẹyẹ ati ọmọ rẹ, Fisayọ si fọn danu.

Seye salaye pe awọn oṣiṣẹ ileesẹ amunawa to wa lẹgbẹ ṣọọbu oun lo sare gbe oun pẹlu ọmọ oun lọ sile iwosan lati doola ẹmi awọn, ti gbogbo agbegbe ọhun si pa lọọlọ lọjọ naa.

Dokita ni Fisayo ti ku amọ lọna ile igbokusi lo ti pariwo de oju aye:

Gẹgẹ bi Seye ti wi, awọn dọkita ti sọ pe Fisayọ ti di oku, ti wọn si ti fẹẹ gbe e wọ ile igbokusi, iyẹn mọṣuari, ko to pariwo jade lojiji wi pe oun ko ku.

Wọn ge apa Seye ati ọmọ rẹ, Baba fọ loju, to si tun di leti:

Amọ iyalẹnu nla lo jẹ fun Ṣẹyẹ nigba to laju lori bẹẹdi l'ọsibitu, to si ri awọn mọlẹbi rẹ to yii ka.