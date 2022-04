Baba Ijesha: Dejo Tunfulu, ọ̀kan lára alátìlẹyìn mi nílé ẹjọ́ ló kú yìí, inú mi bàjẹ́

ìṣẹ́jú 29 sẹ́yìn

Gbajugbaja oṣere tiata Yoruba to n jẹjọ lori ẹsun ṣiṣe aṣemaṣe pẹlu ọmọde, Olanrewaju Omiyinka, ti ọpọ mọ si Baba Ijesha tun ti yọju sile ẹjọ lori ẹsun ti wọn fi kan an.

Nibi igbẹjọ naa to waye ni ile ẹjọ giga to wa ni Ikeja, niluu Eko ni Baba Ijesha ti mu ọkan lara awọn ẹlẹri rẹ wa siwaju adajọ.

Àwọn iròyin tì ẹ leè ní ìfẹ̀ síí:

Ẹlẹri naa, to jẹ ọkan lara awọn to n ba Baba Ijesha ṣiṣẹ papọ, to si jẹ ẹni to mọ nipa ibaṣẹpọ to wa laarin afurasi ọhun ati ẹni to fẹsun kan, iyẹn Princess.