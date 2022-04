Babatunde Adejumo: Ọdún méje ní mi fi sá kúrò nídìí iṣẹ́ aṣerunlọ́sọ̀ọ́ àmọ́ mo padà

Bayii lo se ri fun Adejumo Babatunde, ẹni to yan isẹ aserunlọsọ laayo bi o tilẹ jẹ pe ọkunrin ni, to si kẹkọọ jade nile ẹkọ giga.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ lori ohun to gbe de idi isẹ naa, Babatunde ni oun nifẹ si isẹ naa, ni oun se yan laayo.

Amọ o ni baba oun korira isẹ ti oun yan laayo naa nitori pe o kawe pupọ, to si nifẹ si isẹalakọwe.

Lara ipenija ti mo koju ni pe awọn eeyan ro pe n ko le se rere ninu isẹ onidiri:

Nigba to n mẹnuba awọn ipenija to koju rẹ, koto lu aluyọ, onidiri igbalode naa ni oju abuku tawọn eeyan fi maa n wo isẹ naa nipa lara oun.

Amọ nigba tawọn ọrẹ mi to n se isẹ miran sọ isoro ti wọn n koju, ti wọn si ni isẹ temi dara, mo tun pada sidi rẹ.

Ọrọ yii fa ironu si mi lara amọ mo dupẹ lonii pe isẹ naa ti n mu owo gidi wa, to si ti di nnkan nla.”

Gbogbo nnakan ni ayika mi lo maa n fun mi ni imisi lati ya batani irun:

Adejumọ Babatunde, nigba to n salaye awn ohun to n fun ni itọni tabi imisi lati gbe batani irun to rẹwa joko, o ni imisi nla ni.