Chinyere: Ṣé lóòótọ́ ní pé ọkọ arábìnrin yìí torí ogún dáná sún òun àti àbúrò rẹ̀ láàyè

Lọjọ keji iṣẹlẹ yi lawọn ọlọpaa mu arakunrin naa nigba ti inu ti n bi awọn araadugbo to gbọ nipa iṣẹlẹ yi.

Aburo rẹ lọkunrin de ile iwosan ki o to gbẹmi mi gẹgẹ bi mọlẹbi wọn kan ṣe sọ.

Ẹni ọdun mejidinlaadọta ni Chinyere ti aburo rẹ to jẹ abikẹyin ati ọkunrin kan ṣoṣo tawn obi wọn bi si jẹ ẹni ọdun mọkanlelọgbọn

Edna Durueke,to jẹ ibatan awọn to padanu ẹmi wọn sọ fun BBC pe iṣẹlẹ yi waye lọjọ kọkanlelọgbọn oṣu Kẹta 2022 nigba ti arabainrin Chinyere dari lati Scotland.

O ni ile ti iṣẹlẹ yi ti waye wa ni adugbo Abule Ado ki a to de Trade Fair nilu Eko.

''Alẹ ọjọ to de lati irinajao ni iṣẹlẹ buruku yio waye. O ṣeni laanu pe ko di ọjọ keji''

Arabinrin Dureke sọ pe arabinrin naa ati ọkọ rẹ ti pari ija wn ki o to lọ si Scotland ṣugbọn ko mọ pe ko tan ninu ọkọ rẹ.

O ni awọn pada mọ pe bi obinrin naa ṣe fi orukọ rẹ nikan sori iwe ile ti wọn n gbe gẹgẹ bi ẹni to ni ile naa lo mu inu bi ọkọ rẹ.

"Oṣiṣẹ ile ifowopamọ ni ibatan mi ti o si n ṣe daada ni Naijiria ko to lọ silẹ okere.Ki o to lọ, ile ti wọn n yagbe kan ni wọn wa ni Dopemu.''

''O pada ko owo jọ ti wọn si ra ilẹ ni Abule Ado ti wọn si kọ ile. Lẹyin igba naa, o ri iwe igbelu gba to si lọ kẹkọ gboye ni Scotland. Iwe igbelu yi fun lanfaani lati gbe mọlẹbi lọ. Oun, ọkọ ati ọmọ mẹrin ni wọn jijọ lọ''

Dureke tẹsiwaju pe ''Ko si ẹni to mọ ohun to mu ki ọkọ pada wa si Naijiria.Amọ iyawo pada gbọ wi pe ọk gbiyanju lati ta ile wọn.Ko ribi ta nitori pe orukọ iyawo lo wa lori gbogbo iwe ile''

Awọn ọlọpaa ni aburo iyawo sọ ọrọ ikẹyin ko to gbẹmi mi.

Alukoro ọlọpaa Benjamin Hundeyin sọ pe awn ribi gba ọrọ́ lẹnu aburo iyawo ki o to ku.

''Gbogbo nkan ti aburo iyawo yi sọ lo wa ni akọsilẹ.O ni bawọn ṣe pada de, ija waye laarin lọkọ laya tawn si pada lọ sun. Ṣadede lo ni oun gburo nkan to tutu bi omi lara awọn''.

O ni bawọn ṣe yaju lawọn ri pe bẹntiroo lo da si ara awọ. Ki a to wi ka to fọ, o ti sọ ina sawọn lara to si ti lẹkun sa jade ninu iyara.