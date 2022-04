Adeboye: Ọlọ́run kò tíì bá mi sọ̀rọ̀ nípa ètò ìdìbò ọdún 2023

Alufaa agba ijọ Redeemed Christian Church of God, RCCG, pasitọ Enoch Adeboye ti sọ pe oun ko mọ boya eto idibo yoo waye lọdun 2023.

Oludari agba ijọ naa lo sọ ọrọ ọhun lasiko eto isin idupẹ to waye ni olu ijọ naa to wa ni Ebute Meta, ipinlẹ Eko laarọ ọjọ Aiku.

Ninu ọrọ rẹ, o ni iṣekupani lemọ-lemọ to n waye ni ipinlẹ Kaduna n kọ oun lominu, to fi mọ bi awọn eeyan kan ṣe n ji epo Naijiria ta, bi Naijiria ṣe jẹ obitibiti gbese ati eto ọrọ aje to dẹnukọlẹ.