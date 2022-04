Fact Check Bandits forest Video: Fídíò ajínigbé nínú igbó,ohun táa mọ nípa rẹ̀ rèé

wákàtí kan sẹ́yìn

Eleyi taa mu tọ yin wa lọtẹ yi ni ti fidio kan to gbode eyi to ṣafihan awọn janduku agbebọn kan ti baalu diroonu ya fidio wọn ninu igbo kijikiji kan

Kini nkan ti aworan yi ṣafihan?

A ko ribi gbọ nkankan ninu fidio yi debi pe a o le sọ iru ede tawọn to wa ninu rẹ n sọ ṣugbọn o han kedere wi pe wọn rẹrin nigba ti wọn wo oke ti wn si ri diroonu to n ya aworan wọn.

Awọn wo gaan lo wa ninu fidio naa

Ki lorisun fidio yi?

O tun sọ pe awọn kunrin to wa ninu rẹ lawọn janduku ajinigbe to n ji awọn eeyan gbe.

Lọsẹ to kọja awọn agbebọn ajinigbe ṣe ikọlu si ọkọ oju irin reluwee ni Kaduna to ko ero to to ọọdunrun.