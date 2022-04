Tinubu visits Kaduna: Ìkọlù sí gbogbo wa ni ìkọlù Kaduna yìì; máà fún àwọn tó farapa ní N50M

ìṣẹ́jú 46 sẹ́yìn

Eekan ẹgbẹ oṣelu All progressives Congress to tun jẹ ọkan lara awọn to fẹ gbe apoti ibo aarẹ lọdun 2023, Asiwaju Bola Tinubu ti lọ ṣe ibẹwo si ilu Kaduna lori ikọlu si ọkọ Reluwe to ṣẹlẹ laipẹ.