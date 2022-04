NIN: Tóò bá so síìmù MTN, Glo, Aitel àti 9mobile rẹ pọ̀ tí wọ́n sì tún gbégi lé síìmù rẹ, wo ohun tóo lè ṣe

Eyi waye lẹyin ti ijọba ṣe agbekalẹ aato ati ofin lati gbẹsẹ ofin le awọn ẹrọ ibanisọrọ ti wọn ko tii so nọmba siimu wọn pọ mọ NIN.

Ajọ to n ri si ibaraẹnisọrọ ni Naijiria ninu atẹjade kan lọjọ Kẹrin oṣu Kẹrin pa aṣẹ fun gbogbo awọn ileeṣẹ to n ri si ibaraẹnisọrọ ki wọn gbegi le siimu ti wọn ko tii fi orukọ silẹ tabi so o pọ mọ NIN.