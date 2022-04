Osinachi Nwachukwu: Ẹkùn sọ bí ìròyìn ikú gbajúgbajà olórin ẹ̀mí tó kọ orin 'Ekwueme' ṣe jáde

O máa n kọ iwe orin to sì di gbajumọ fun orin rẹ to kọ pẹlu gbajumọ olorin míì Prospa Ochimana "EKWUEWE". Orin naa gbayii to de ibi pe o ti lé ní èèyàn milionu mọ́kànlélógún to tí woo lori YouTube.

Bakan naa, o tun bá Ema kọ orin to gbajumọ yìí "You no dey use me play ó". Òun naa si ṣẹ̀ṣẹ̀ gbe orin kan jade ni to pé akọ́lé rẹ ni "God of all power".