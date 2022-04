Rotimi Amaechi declares for 2023 presidency: Rotimi Amaechi, mínísítà fétò ìrìnnà kéde ìpinnu láti díje fún ipò ààrẹ Nàìjíríà

wákàtí kan sẹ́yìn

Lọjọ Satide, lasiko to n ba ọgọrọ ọmọ ẹgbẹ oṣelu APC sọrọ nibi eto kan nilu Port Harcourt, nipinlẹ̀ Rivers, lẹkun aringbungbun Gusu orilẹede Naijiria ni Amaechi ṣe ikede naa.

Ninu akori ọrọ apilẹkọ rẹ to pe ni "itẹsiwaju pẹlu ọkan akin' nibi eto idupẹ kan ni papa iṣere Adokiye Amiesiamaka, Amaechi ṣalaye pe ipinnu oun lati dije kii ṣe eyi to rọrun, ṣugbọn oun ni igbagbọ pe ọdun mẹtalelogun ti oun ti lo lati fi sin orilẹede Naijiria loniruuru ipo oṣelu ti fun oun ni igbaradi to tọ fun iṣẹ adari Naijiria.